Jaagup Kreem: kui Elmar lahkus Terminaatorist, kukkus mu maailm kokku

Sel aastal tähistab eestlaste armastatud rokkbänd Terminaator 30. tegutsemisaastat. Solist Jaagup Kreem meenutas, et läbi aastate on bändis mändinud mitmeid erinevaid muusikuid, kuid Elmar Liitmaa lahkumine mõjus eriti rusuvalt.

"Kui Elmar Liitmaa teatas üks päev, juba kaheksa aastat tagasi, et nüüd aitab ja mina lähen bändist minema, siis minu maailm kukkus täiesti kokku. Lisaks sellele, sealsamas bändi koosolekul Harmo Kallaste ütles, et ahah, Elmar läheb minema, ma lähen ka ja siis ma mõtlesin, et tohoh, nüüd on päris pahasti," rääkis Kreem Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Kreem tõdes, et kahe mehe lahkumine bändist mõjust talle rängalt. "Ausalt öelda ma olin väga suures masenduses, ahastuses ja depressioonis. Siis ütlesid meie trummar Roll ja bassimees Henno, et oota, me teame üht noort Taavi Langi nimelist tüüpi. Nii kui ta bändi tuli, sain ma aru, et asendamatuid inimesi ei olegi olemas. Läks suure hurraaga edasi ja väga mõnus oli teha," tõdes Kreem.

Nüüd, aastaid hiljem Liitmaaga rääkides, ütles Kreem, et endine bändiliige ei igatse tagasi kitarri taha, vaid jättis selle kapi otsa seisma. "Elmar nautis laval olemist väga-väga. Ta oli tohutu perfektsionist, istus ööd läbi stuudios, kui me olime juba ära läinud. Tal ei olnud midagi juhuslikku. Ausalt öelda, mina küsisin Elmari käest õrritades eelmise aasta lõpus, käisin tal külas, tegime sauna ja rääkisime juttu, et tunnista üles, et sa hirmsasti tahaksid tegelikult mängida. Ta ütles, et päriselt ka, mul sai see etapp elust otsa ja mul ei ole mingisugust kibelust tagasi. Ma olin üllatunud ja solvunud natukene," naeris Kreem.

Tänavuse 30 juubeli puhul andis Liitmaa Terminaatoriga kolm kontserti, kuid aasta lõpul on Terminaatoriga laval Sulev "Sulliwan" Müürsepp.

Hoolimata bändiliikmete vahetusest pole Terminaatori hoog pidurdunud. "Senikaua kui sa ise usud sellesse, mida sa teed, ja ise naudid seda, siis seda on välja paista. Meile meeldib seda bändi teha, meile meeldib neid lugusid mängida ja neid aeg-ajalt ka muuta natukene. Seni, kuni on isu ja säde põleb sees, senikaua tuleb seda teha. Olen poistele öelnud, et sel hetkel, kui ma ütlen, et enam ei jaksa, tuleb ka kohe ära lõpetada, muidu juhtub nii nagu on juhtunud nii mõnegi bändiga," avaldas Kreem.

Kuigi Terminaatori viimane kontsert sel aastal toimub 22. detsembril ja pühadeaeg tuleb pigem rahulik, siis uus aasta on esinemisi täis. "Mul on kalender nii tihe, minu meelest aina tihedamaks ja tihedamaks läheb," kinnitas Kreem.