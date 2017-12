Pärnu muusikakooli lapsed võitlevad kontserdiga koduvägivalla vastu

Üritus on suunatud kõikidele, kes soovivad veeta ühe mõnusa õhtu seltskonnas. "Soovime selle kontserdiga tulla kokku ning nautida jõulueelset perioodi ja teha

üheskoos midagi head," lausus kontserdi idee autor Edmar Tuul. "Tegemist saab olema hubase kontserdiga, kuhu kutsume kõiki oma pereliikmeid, sõpru ning tuttavaid nii Pärnumaalt kui ka mujalt üle Eesti. Soovime veeta üheskoos mõnusalt aega piparkookide, glögi ja hea muusika saatel ning aidata neid, kes abi vajavad," lisas Tuul.

Üllatusesinejad avalikustatakse alles kontserdil ja kogutud piletitulu on suunatud

heategevuseks koduvägivalla all kannatavate laste toetuseks. "Oleme lastega seadnud eesmärgiks kokku koguda tuhat eurot, et sellega aidata üht kindlat

peret, kes abi väga vajab," ütles Tuul.

Kontserti aitab korraldada ja heategevust koordineerida Pärnu Zonta klubi. "On tähendusrikas, et just lapsed on need, kes tulevad ja aitavad oma eakaaslasi. Me väga loodame, et sellest tekib traditsioon," ütles Pärnu Zonta klubi esinaine Hiie Päit.

Kontsert "Üheskoos" toimub Pärnus 16. detsembril kell 19 Nooruse majas.