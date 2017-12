Hedvig Hanson: õiged harmooniad panevad mind liikuma

"Võib-olla on imelik mõelda, et kusagil väikelinnas 1980. aastatel kasvanud tüdruk kuulab rütmi ja bluusi, aga see tulenes minu ema valikutest," sõnas Hanson ja kinnitas, et tol ajal olid tema jaoks olulised Anita Baker, Chaka Khan ja näiteks Earth, Wind & Fire. "Ma olin kusagil 10-aastane, kui kuulsin esimest korda Whitney Houstoni häält, ning lisaks sellele, et ta oli nii ilus, oli tema hääl midagi sellist, mida ma polnud varem kuulnud."

"Muusikalises mõttes on mulle väga tähtsad harmooniad," tõdes ta ja lisas, et õiged harmooniad panevad teda liikuma. "Oluline on ka ausus, minu muusika on minu ausus, teisiti ma seda teha ei oska, samas teisel muusikul on teistlaadne ausus, aga see on peamine, et enda vastu ausaks jääda."

Enda uue plaati on Hedvig Hanson salvestanud koos noorte ja väga tundlike muusikutega. "Ma ei oodanud noortelt nii palju mõistmist, sest mul on täiesti teine maailm, esiteks naise ja teiseks elu näinud naise maailm." Hedvig Hansoni album "Talvine valgus" on valitud ka Raadio Tallinna detsembrikuu plaadiks.