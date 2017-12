Draamateatri Jõulusahvris võistlesid sokid ja pirukad

Teatrirahva korraldatud tavapärasel üritusel kohtas "Ringvaade" nii tiibeti mastifi villast sokke kui näitlejannade küpsetatud pirukaid, moosidest ja pitssallidest rääkimata.

Näitleja Kersti Heinloo tunnistas, et ehkki käsitöö tegemiseks tuleb teinekord aega leida une arvelt, ei saa ta üritust katki jätta. "See on kohustus inimeste ees, seda üritust juba oodatakse," tunnistas ta ning lisas, et vahel küsitakse temalt isegi Selveri kassas, kas ja millal jõulusahver juba tuleb.

Iga-aastasest nobenäpu staatusest ei pääse kunagi ka Viire Valdma ja Ülle Kaljuste. "Ülle Kaljuste küpsetised on nii populaarsed, et kui need ükskord poole päeva pealt otsa said, siis ta jooksis koju uusi tegema ja me ristisime ta sariküpsetajaks, " meenutas Heinloo.

Viire Valdma lett oli televisiooni külaskäigu ajaks juba päris hõredaks ostetud ning eriti oskas rahvas hinnata Jekaterina Novosjolova pirukaid.