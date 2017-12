Ahvilised Bramanist Aafrikast ei peletanud

Võru linnna kolis elusuurune kaelkirjak, kes küll erinevalt oma savannis elavast liigikaaslastest on hoopis musta-valge kirju. Kunstnik Navitrolla loodud väikese mudeli järgi valminud skulptuur on oma materjalikasutuse ning värvikirevuse poolest ainulaadne Eestis.

Bramanis võrdles kaht riiki ning ütles, et kui Ugandas elab 65 erinevat hõimu, siis Ruandas vaid kaks. Ruanda elas lisaks 23 aastat tagasi üle väga ränga genotsiidi, mille käigus tapeti miljon inimest. Vaatamata juhtunule on ruandalased siiski väga päikeselised ning suhtuvad sõbralikult ka valgema nahavärviga inimestesse. "Öeldakse "muzungu". Ma küsisin spetsiaalselt järele - see ei ole halvustav väljend, vaid tähendab lihtsalt reisijat," meenutas Bramanis.

