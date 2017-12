Selgus kõige rõõmsam jõululaul

Jõululaulud kipuvad korduma aastast-aastasse, kuid milline on valem, et need inimestele päriselt meeldiks?

"Ringvaate" stuudios arutleti täna selle üle, milline võiks olla kõigi aegade lemmikjõululaul ning kas selles kategoorias on võimalik ka mõni uuendus. Kas jõululaul peaks olema pigem mõtisklev või rõõmus?

Ülemaailmsete katsetuste käigus on kõige rõõmsam jõululaul "Love's Not Just For Christmas" siiski selgunud ning see kõlas ka "Ringvaate" saates. Saatejuht Grete Lõbu tunnistas, et tegu on üsna eurovisioniliku looga.