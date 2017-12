Pühadeaeg toob ETV ekraanile intervjuud peaministri ja presidendiga

Päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnul on Jüri Ratase aasta on olnud erakordselt keeruline. Keskerakonna siseheitlused, koalitsioonipartnerite kapriisid ja Eesti EL nõukogu eesistumine on napi kogemusega peaministri visanud vette tundmatus kohas.

"Kuigi kohtunike hinnangud võistluse tulemuste osas on mõnevõrra erinevad, on üks kindel - Ratas on väga kiiresti ujuma õppinud," kommenteeris Peep Kala ning lisas, et alati on peaministrit Brüsseli-visiitidel küsitlenud Johannes Tralla. "Enamasti on siis juttu olnud Euroopa Liidu teemadel. Seekord aga mingeid piiranguid pole ja peaministri aastavahetuse intervjuus saab ette võtta kõik aasta olulisemad küsimused. Ja muidugi vaadata tulevikku ning arutada, mis see kaasa toob."

Intervjuu peaminister Jüri Ratasega jõuab eetrisse 2.jaanuaril.

Elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi selgitas, et nemad valisid koos presidendi kantseleiga Anu Välba intervjueerijaks seetõttu, et tema põhjalikkus võlus kõiki osapooli. "Anu suudab võrdselt hästi välja tuua nii presidendi aasta olulisemad hetked kui ka jõulueelsele ajale omased igapäevaelu puudutavad teemad, sest riigipea on sõltumata oma positsioonist täpselt samasugune inimene nagu me kõik. Huvitav on teada saada, mis tema jaoks rahulike ja kodukesksete pühade ajal oluline on," rääkis Killandi.

Anu Välba usutlust president Kersti Kaljulaiuga näeb ETV eetris juba 23. detsembril.