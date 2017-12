Peagi Saku Suurhallis esinev Karl-Erik Taukar selgitas "Hommik Anuga" saates olukordi, kus fännid on pettununa jäänud ootama tema autogrammi, mida pole kunagi tulnudki ja tunnistas, et igatseb mõningat privaatsust. Küsimus isiklike vigade kohta pani Taukari pikaks ajaks mõtlema.

Võru linnna kolis elusuurune kaelkirjak, kes küll erinevalt oma savannis elavast liigikaaslastest on hoopis musta-valge kirju. Kunstnik Navitrolla loodud väikese mudeli järgi valminud skulptuur on oma materjalikasutuse ning värvikirevuse poolest ainulaadne Eestis.

