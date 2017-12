Deep Purple esineb järgmisel aastal Eestis

Kontsert toimub Saku Suurhallis ning esitamisele tulevad nii palad Deep Purple uuelt stuudioalbumit, sealhulgas "All I Got Is You", "Time for Bedlam" ja "Birds of Prey", kui ka aegumatu rokkmuusika klassika - "Hush", "Black Night", "Perfect Strangers", "Space Truckin'", "Fireball", "Smoke on the Water" ja palju teised.

Tuuri pealkirja "The Long Goodbye" kohta ütles Roger Glover, et eks muusikud lasevad fännidel endal otsustada, mida see tähendada võiks. "Keegi ei taha peatuda, küll aga oleme kõik juba kuuekümne lõpus ja seitsmekümne alguses," sõnas ta ja tõdes, et nad ei taha paika panna täpset kuupäeva või viimast tuuri. "Mitte mingil juhul ei ütle me, et just nüüd lõpetame, soovime jätkata nii kaua kuniks loodus seda lubab ning kuniks see veel väärikas on."

Ian Paice lisas, et kõik bändiliikmed suhtuvad sellesse erinevalt, aga see saab olema viimane suur maailmaturnee. "Mitte, et see oleks füüsiliselt raske, saame ringituuritamisega endiselt väga kenasti hakkama, kuid käesolev tuur võib aega võtta kaks kuni kolm aastat."

Ansambel Deep Purple astub Tallinnas Saku Suurhallis üles 2018. aasta 9. juunil.