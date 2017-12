Vikerraadio otsib kõige tüütumat jõululaulu

Jõulumuusika on valdavalt kaunis, kuid võib juhtuda, et mõni lugu tüütab ära. Vikerraadio palub kuulajatel teada anda, milline on kõige tüütum jõululaul.

Jaan Elgula, kes "Vikerhommikus" koos Taavi Libega tüütu jõululaulu võistluse välja kuulutas, palus omalt poolt kirja panna Whami loo "Last Christmas", mis talle kohe üldse ei meeldi. Taavi Libe küsimusele, kas ansambel Justament siis üldse tuntud jõululaule ei mängi, vastas Elgula: "No kui mõnikord on vaja täita jõuluvana ootamise auku, eks siis ikka teeme, aga eelistame esitada hoopis neid jõululaule, mis sinna top 100 sisse ei kuulu."

Jansa oli välja otsinud maailma ühe tuntuima jõululaulu "Jingle Bells" originaalversiooni, mis kõlab veidi keerukamalt, kui praegu tuntud variant. "See lugu saab tänavu 160-aastaseks, ta on päris 1857. aastast ning selle lõi kiriku organist James Lord Pierpont. Kui te originaali kuulate, saate aru, et sellest on ikka triikrauaga üle käidud ja lugu täielikult lihtsustatud. Igal jõuluajal tehakse tuntud jõululugudest tuhandeid verisoone, aga mina ootaks, et keegi teeks "Jingle Bellsi" originaalist kaveri. Seda mängiks küll heameelega."

Oma tüütu jõululaulu saab kirja panna Vikerraadio Facebookis või kodulehel.

Nelja kõige enam mainitud laulu kaverdavad Eesti artistid 18. kuni 21. detsembrini "Vikerhommikutes" kell 9.15.