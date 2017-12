Moekunstikino toob ETV2 ekraanile moeloojad ja supermodellid

"Dries"

12. detsember kell 22:05

Esimest korda lubab moedisainer Dries Van Noten ühel filmitegijal jälgida oma loomeprotsessi ja eraelu. Terve aasta jäädvustas Reiner Holzemer, kuidas täpselt sünnivad Driesi kollektsioonid ja Pariisi moenädala kultuslikud moeetendused. Film heidab pilgu disainimeistri ellu, mõttemaailma ja loomingusse. Dries on üle 25 aasta jäänud sõltumatuks üha konsolideeruvas ja globaliseeruvas moemaailmas.

"Haute couture'i salamaailm"

19. detsember kell 22:05

Ajakirjaniku ja kineasti Loic Prigent'i meelisteema on kõrgmood haute couture kogu selle hiilguse ja probleemidega. Ta on loonud terve rea dokumentaalfilme ja telesaateid, mis on pühendatud Prantsuse moekunsti suurkujudele. Haute couture on otsekui moemaailma akropol: majesteetlik, mõjukas ja omamoodi varemeis, ent igal juhul vääramatu sümbol. See on kvaliteedimärk, Pariisi traditsioonid, eliidile mõeldud mood, peadpööritavad hinnad, nimekad kliendid, kuulsad moekunstnikud ning globaalne meediakajastus.

Autor heidab pilgu Pariisi moenädala kulisside taha, ekstravagantsesse ja töörohkesse maailma, kus inspiratsioon toob loojatele nii kuulsust kui suurt raha.

"Supermodellid läbi aegade"

26. detsember kell 22:00

Portreefotograaf Timothy Greenfield Sandersi mahlakas film annab intiimse sisevaate naistele, kelle välimus on kujundanud meie arusaama ilust viimasel viiel aastakümnel. Film paljastab ajakirjade kaanepiltide taha jäävad lood, modellid annavad avameelseid intervjuusid ja jagavad meiega nii oma kogemusi kui ka seisukohti moetööstusest. Lisaväärtuse annavad lummavad arhiivimaterjalid ja intervjuud disainer Calvin Kleini ning modelliagentuuri juhi Eileen Fordiga.

Film läheb ajas tagasi sellesse glamuursesse, kuid keerulisse ajastusse, kus modellide seas levisid laialt uimastid ja naiste ahistamine oli igapäevane. Modellid võtavad sõna paljudel põnevatel teemadel alates modelliärist kuni vananemise ja plastiliste operatsioonideni. Dokumentaalfilm näitab modellide kui ajatute ikoonide toorest arukust ja püsivat võimu.