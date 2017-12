Chris Rea kukkus keset kontserti kokku, mehe seisund on stabiilne

Norra kuninga Harald V endine väimees, kirjanik Ari Behn tunnistas raadiointervjuus, et näitleja Kevin Spacey on teda seksuaalselt ahistanud.

Chris Rea Facebooki lehele ilmus täna teade, et muusik jätab ära õhtuse kontserdi Brightonis, otsus edasiste esinemiste osas tuuril "The Road Songs For Lovers" tehakse lähitulevikus. "Täname kõiki, kes saadavad Chrisile oma parimaid soove ja aitäh fännidele, kes tema eilsel kontserdil olid," seisis postituses.

Kohalik kiirabi kinnitas, et sai teate 21.30 sealse aja järgi. "Kohapealne kiirabibrigaad viis ühe patsiendi haiglasse. Tema seisund on stabiilne," kommenteeriti Oxfordi kiirabist.

Rea annab oma viimaseid kontserte tuuril "The Road Songs For Lovers" ja pidi täna Brightonis esinema. Sama tuuri raames jõudis Rea ka Eestisse, andes Nordea kontserdimajas 10. novembril etteaste.

