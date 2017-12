Eurovisiooni võitjale Salvador Sobralile siirdati uus süda

Norra kuninga Harald V endine väimees, kirjanik Ari Behn tunnistas raadiointervjuus, et näitleja Kevin Spacey on teda seksuaalselt ahistanud.

Laulja ootas kuid, et talle leitaks sobiv doonor. Septembris teatas Sobral, et võtab esinemistest pausi.

"Operatsioon läks hästi. Ta oli selleks hästi valmistunud. Ta on noor mees, kes mõistis, millised võivad olla sellise protseduuri komplikatsioonid," rääkis kirurg Miguel Abecasis kohalikus meedias. Enne operatsiooni oli Sobral soovinud oma arstile "palju edu".

Santa Cruzi haigla kirurgid kinnitasid, et 27-aastase muusiku tervis on pärast operatsiooni hea, vahendas BBC.

