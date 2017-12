Võrru jõudis elusuuruses kaelkirjaku skulptuur

Võru linnna kolis elusuurune kaelkirjak, kes küll erinevalt oma savannis elavast liigikaaslastest on hoopis musta-valge kirju. Kunstnik Navitrolla loodud väikese mudeli järgi valminud skulptuur on oma materjalikasutuse ning värvikirevuse poolest ainulaadne Eestis.

Kunstnik Navitrolla ja skulptor Indrek Tali töötasid kaelkirjaku kallal enam kui pool aastat. Veel kevadel oli kaelkirjak kõigest pisike mudel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda nägi minu lapsepõlve naabrimees Timmi Mart ja ta ütles, et tema tahab seda suurelt saada. Siis leidsin inimesed, kes olid nõus seda suurena tegema, sest sellest mudelist on see tegelane suurendatud täpselt 17,2 korda. Mitte 17 korda, vaid 17,2 korda, sest ainult siis tuli õige proportsioon välja," selgitas Navitrolla.

"Umbes kuu aega planeerisime, mõtlesime üksipulgi läbi kõik, tegime joonised, karkassi joonised. Seejärel tuli karkassi valmistamine. Keevitasime karprauast metallist karkassi ja metallkarkassi ümber ehitasime vormid, vormide sisse valasime polümetaanvahu, millest me siis modelleerisime selle kuju välja. Kuju katsime polümetaanvaiguga," kirjeldas Tali.

Just kuju katmine klaaskiudmati ning polümetaanvaiguga oli Tali sõnul kogu protsessi raskeim osa. Töö tegemine mürgistest aurudest tiines ruumis ei tulnud respiraatori, aga ka muusikata kõne allagi.

"Muusikat on siin erienvat, õhtuti tavaliselt kuulan džässi, hommikul on Mozart ja päeval on Metallica," ütles Tali.

Navitrolla sõnul tahtis ta teha midagi suurt. "Kõik, kes midagi teevad, tahavad ju teha suuremaid asju. Mina tahan hästi suurt kuju teha ja hästi suurt maali teha. See on loomulik inimese omadus, see on inimese poolt sisse kirjutatud," rääkis ta.

Ja lõpuks saabus hetk, kui tuli teha viimased pintslitõmbed ning kaelkirjak Tartust Võrru transportida.

Skulptuuri tellinud Võrumaa suurtalunik põhjendas oma otsust tõdemusega, et kunsti roll ja tähtsus on kaubanduses järjest olulisem.

"Kunstil ole ikka oma koht, et klient selle paiga omaks võtab ja eriti turistide hulgas," ütles Jaagumäe talu peremees Mart Timmi.