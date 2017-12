Lauljatar Maian avaldas uue singli "Scissors"

Suvel käed plaadifirmaga Universal Music Baltics löönud Maian Lomp avaldas, et lugu valmis sama tiimiga, kes oli ka tema eelmise loo "Say It First" taga. Lauljatari esimene singel valmis Tiina Vainikaineni ja Soome produtsentide-duo Møtionsi käe all, kes jõudsid Maianini läbi plaadifirma.

Kevadel toimunud Eesti Laul 2017 finaalis saavutas Maian koos Karl-Kristjani ja Whogaux’ga neljanda koha lauluga "Have You Now".