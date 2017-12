Virtuaaltuur: piparkoogimaania sees

Eelmises "Ringvaates" rääkis 10aastane leiutaja Kert Vahtre oma põnevamatest tehnikasaavutustest. Täna selgus aga, et poiss on üliandekas ka muusikas.

Eile avatud näituse autorid on 100 kunstnikku Eestist, osalevad ka külaliskunstnikud Soomest ja Poolast. Näituse muusika on loonud Andres Lõo.

Lühtrit meenutav kirju ja muinasjutuline "Võilill" ripub laes, selle ümber väiksed tornid. "See näitus on alati kuidagi väga täiskasvanulik, sel aastal eriti. Tahtsin teha midagi, mis oleks lapselik," rääkis kunstnik.

"Täna hommikul mõtlesin, et ma ei taha enam kunagi piparkooke näha ka, aga nüüd enam nii ei tunne," rääkis "Võilille" nimelise kunstiteose autor ERR-ile. Piparkoogimaania näitus valmib alati viimasel hektel, et eksponaadid oleks võimalikult värsked.

