Marta Laan pidas lapsena Freddie Mercuryt oma isaks

Näitleja ja laulja Marta Laan avaldas, et kasvas üles oma lemmikbändi Queeni kuulates ning uskus lapsena, et solist Freddie Mercury on tema isa.

"Kuna ma olen ilma isata kasvanud, siis ma nägin Freddie Mercuryt Saksa televisioonist ja mõtlesin, et raudselt peab see olema minu isa. Ta oli nii lahe mees. Ma pikka aega arvasin nii, sest emale nii meeldis see bänd," naeris Laan ETV saates "Hommik Anuga".

Queen on Martaga aga läbi elu kaasas käinud. "Õudselt lahe bänd, kui ma Londonis kooliajal elasin, ostsin ma oma esimese iPodi ja kuulasin "Bohemian Rhapsodyt" tänavatel jalutades," kirjeldas Laan.

Peagi suundub Laan koos Tanja Mihhailova-Saare ja Nele-Liis Vaiksooga jõulutuurile, kus esitatakse lauljataride lemmiklaule. Kogu idee autor on Nele-Liis, kes tahtis tuurile minna lõbusate inimestega. Marta ja Tanja polnud varem kokku puutunudki. "Me ostsime põrsa kotis," naljatas Vaiksoo Marta Laanele viidates.

Oma lauluoskusega säras Marta aga sügiseses TV3 projektis "Su nägu kõlab tuttavalt", kus ta nelja finalisti sekka pääses. "Kogu see näosaate aeg oli nii intensiivne, huvitav ja vahva, ma loodan, et mul nüüd igav ei hakka, kui see möll läbi saab. Mina soovin jõuluvanalt uusi ja huvitavaid jõulupakkumisi, rolle või teletööd," avaldas Laan.

Jõulutuuridel on lauljataridel kaasas mehist poolt esindamas Mairo Marjamaa saksofonil ja klahvpillidel ning Jaanis Kill kitarril.