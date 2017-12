Gaasimaskides Caater: lipsu ja ülikonnaga seda muusikat laval ei tee

"Sisemus on natukene vanemaks jäänud, aga väljast on täitsa kobe värk," rääkisid Caatri bändimehed Andrus Lang ja Kalle Kukk ETV saates "Hommik Anuga".

Caatri asutasid DJ-d Kalle Kukk ja Markku Tiidumaa, kes on oma muusikat nimetanud kokteiliks trance'ist ja eurodiskost, technost ja house'ist. 1990ndate lõpus mitmeid auhindu võitnud bänd usub, et edu võti oli erinevus. "Ta oli kardinaalselt teine, kui muu Eesti muusika ja võib-olla see oligi hitt," arvas Lang.

Ühe erinevusena paistis silma ka Caatri bändiliikmete välimus, laval esineti gaasimaskides. "Päris lipsu ja ülikonnaga seda muusikat lava peale tegema ei lähe, ei ole usutav. Tehasevärk sobib paremini, gaasimaskiga vehkimine," selgitasid bändimehed.

Hitivabriku poolt välja antav kogumikplaat pandi kokku tantsuansambli parimatest paladest. Caatri kolmel CD-plaadil on lausa 45 lugu, sealhulgas hitid "O Si Nene", "Dance With You", "Hold That Sucker Down", "Queen Of Night" ja "II dimensioon".