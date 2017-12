Isiklik küsimus pani Taukari vaikima: olen pannud lähedaste kannatuse proovile

Peagi Saku Suurhallis esinev Karl-Erik Taukar selgitas "Hommik Anuga" saates olukordi, kus fännid on pettununa jäänud ootama tema autogrammi, mida pole kunagi tulnudki ja tunnistas, et igatseb mõningat privaatsust. Küsimus isiklike vigade kohta pani Taukari pikaks ajaks mõtlema.

Tänavu suvel ja sügisel ilmusid meedias artiklid pettunud Taukari fännidest, kes jäid pärast kontserti muusiku autogrammita. "Ma võin sellest täiesti avalikult ja avatult rääkida. Need kaks korda olid tõesti sellised, kus me ei andnud mitte ühtegi autogrammi. Ja seda väga selge põhjusega, esimene kord oli kiire praami peale ja teine kord oli vaja teha saal ümber käsipallimänguks," põhjendas Taukar ETV saates "Hommik Anuga".

Taukar rõhutas, et need pole olnud ainukesed korrad, kui bänd on autogrammivoorust loobunud ning tulevikus tuleb neid hetki kindlasti veel. "Ka edaspidi kõikidel kontsertidel me ei anna autogramme ja publik peab seda mõistma," ütles Taukar.

Taukar mõistab, et autogrammid on oluline osa muusiku elus, kuid ei võtnud ise lapsepõlves oma iidoleid jälgides seda elementaarsena. "Ajad on tänapäeval muutunud, nutiajastu, kõigil on fotokad ja artistid on sellega adapteerunud," tõdes muusik.

Taukar rõhutas, et loomulikult igatseb artistina privaatsust. "Pärast seda,

kui sügise poole tehti minust pilt, kus ma Tartus alkoholivaba õlut jõin, siis

tõtt-öelda mul mingisugune veider paranoia tekkis küll. Huvitav, kui ma lähen

järgmine kord oma spanjelpoisi Berdiga välja, ta teeb sinna oma produkti, ma

lähen koristama seda, siis mul on paar korda olnud küll kilekotiga seistes

olukord, kus ma vaatan, kas keegi klikimees teeb pilti või ei," kirjeldas

Taukar oma elu.

Anu Välba küsimusele, millised on olnud vead Taukari elus, pani muusiku pikaks ajaks mõtlema. "Kui ma vaatan, kõige tähtsam minu jaoks on see, kuidas on minu suhted lähedaste inimestega. Võib-olla olen ma olnud kohati liiga impulsiivne ja pannud sellega oma lähedaste kannatuse mingil määral proovile. See on väga isiklik asi, ma isegi ei tea, miks ma seda riigitelevisioonis räägin. Liigne impulsiivsus ja kerge egoism. Ma töötan nende kallal," kinnitas Taukar.

Taukari suurhalli kontsert toimub 29. detsembril.

Intervjuu Karl-Erik Taukariga on ETV eetris pühapäeval kell 10 saates "Hommik Anuga".