Kolmandat korda isaks saav Tiidrek Nurme: tahame, et Eesti iive kasvaks

"Ma olen täna pereisa, abiellusin kümme aastat tagasi. Esimest korda läksin Keeniasse vahetult pärast abiellumist. Abikaasana ma pean ennast vastutavaks, et pere võiks ikka koos olla," selgitas Tiidrek, kes oleks vastasel juhul treeningute tõttu ligi pool aastat perekonnast eemal, vahendas ETV saade "Hommik Anuga."

Abikaasa Maili tõdes, et abielu Tiidrekuga on algusest peale olnud suur seiklus. "Esimesele Keenia reisile läksimegi mõni kuu pärast abiellumist. Ma arvan, et ma olen teinud väga palju asju, mida ma poleks muidu iial ette võtnud, tänu Tiidrekule," tunnistas Maili.

Maili kiitis, et Keenias on väga lihtne alustada kohalikega suhtlust ning lastesse suhtutakse väga sõbralikult. "Kui ma lähen sinna valge inimesena, siis on kohalikel kindlasti küsimusi või kui ma ise pöördun mingi küsimusega, on nad kohe valmis suhtlust alustama," ütles Maili.

Maili kiitis ka seda, et lapsed on Aafrikas tervemad kui Eestis. "Loomulikult on ohud, peab jälgima kätepesu ja et toit oleks puhas, aga kliima on väga hea ja selles mõttes on laste tervis isegi parem olnud," tunnistas ta. Nurmede peres on kasvamas kaheaastane Ruben ja seitsmeaastane Jakob.

Juba peagi on Tiidreku ja Maili pere saamas lisa, mistõttu pole naine uuele reisile Aafrikasse kaasa minemas. Kolmas laps sünnib veebruaris. "Kui ma viiks ta Keeniasse, sünniks tõenäoliselt Keenia kodanik, kui ta seal sünnitama hakkaks. Aga me tahame, et Eesti iive kasvaks," selgitas Tiidrek.

Aafrikas koos isa ja emaga

Tiidreku ema Riina ja isa Margus võtsid enne seitse aastat hoogu, kuid siis tulid ja jäid. "Me ei kõhelnud ka. Me kunagi ammu pidasime Riinaga nõu, et kui elus veel kuhugi sõidame, siis ainult Aafrikasse," lausus Margus.

Marguse sõnul on Aafrikas kõrvuti ilus loodus ja räpsasus, rikkus ja vaesus. "Inimesed on kõik rõõmsad. Nad on kõik stressivabad ja see vabastab ka meid stressist," tõdes Margus.

Tiidrek lisas, et Keenia ühiskond on hakkab silma positiivsusega. "Ma usun, et iga inimene, kes Keeniasse saabub, kogeb juba lennujaamas suhtumist, et pole probleemi. Raamid, mis Eestist või Euroopast kaasa on võetud, kaovad ära," ütles mees.

Aafrikasse paikseks pole Tiidreku vanemad aga jäänud ning sõidavad Saaremaal asuva kodu ja Aafrika vahel. "Harjud küll keskkonnaga, inimestega, nahavärviga, kõigega, aga kodu jääb koduks," rääkis Margus.

"Hommik Anuga" intervjuu Tiidrek Nurme perega on ETV eetris homme, pühapäeva hommikul kell 10.00