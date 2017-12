Meestemoe trendid: lipsud, mis jõulupidudel pilke püüavad

Aasta lõpp on piduderohke aeg. Selle eest, et mehed jõulupidudel eriti moekad oleksid, kandis hoolt "Prillitoos".

"Lipusga on nii, et see on alguse saanud kaelarätist. Võib-olla on pettumuseks kuulda, et lipsul ei ole erilist funktsiooni, aga kaelarätil ju oli, kaelarätt kaitses külma eest," rääkis Baltika meestekollektsioonide juht Kaja Milder lipsu ajaloost.

Praeguses mõistes lips, mis on ühest otsast laiem, teisest otsast kitsam, tuli moodi 1920. aastatel. "Ta on sada aastat püsinud suhteliselt muutumatuna," tõdes Milder.

Milder soovitas, et kui mustrit valida ei oska, on hea klassika diagonaalsete triipudega lips. "Lips peaski mehe jaoks olema eneseväljenduse viis. Ülikond on monokroomne, naiste vaates suhteliselt igav riietusese. Kogu eneseväljendus peaks mehel käima läbi lipsu," selgitas Milder.

Julgemad võivad kanda kaelarätti. "See on väga sügav klassika. See on härrasmeeste rõivaese. Tänapäeval kantakse seda vähe, aga poe teenindajad ütlesid, et noored olevat küsinud, kes seda teab, äkki läheb uuesti moodi," arvas Milder.