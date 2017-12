Ilmus treiler filmile "Klassikokkutulek 2"

"Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused" toob kinodesse tagasi kolm kooliaegset sõpra, kes on otsustanud korraldada ägeda poissmeeste õhtu, aga satuvad ootamatult hoopis matustele. Unustamatust klassikokkutulekust on kaks aastat möödas ning kolme lustliku sõbra elus puhuvad uued tuuled. Kuum rokkstaar Toomas (Genka) on lõpuks otsustanud naise võtta, Mardi (Mait Malmsten) abielus on suured jamad ning Andres (Ago Anderson) on naissoole sõja kuulutanud, hakates põhimõtteliseks poissmeheks. Kuigi tujukad mehepojad on keskeakriisiga leppinud, kestab kirgede torm elumere lainetel endise hooga. Kuidas hoida oma staariseksapiili, kui meedia tõmbab sinu uuele plaadile vett peale? Kuidas eluga edasi minna, kui avastad, et kaasa on patustanud? Kuidas end pärast arvukaid äraütlemisi vastassoole ihaldusväärseks muuta? Seda, kas laulatus ikka toimub, kes vedru välja viskab, kas Mart päästab oma abielu ning kas Andres saab õnnelikuks, saad teada kinosaalis.

Komöödiat filmiti kokku 30 erinevas asukohas ning üles võeti 700 kaadrit. Kaevati välja kümme tonni mulda, valati ämbritäis kunstverd ning söödi ära 500 topsi jogurtit. Trikke sooritasid Eesti tippkaskadöörid Enar Tarmo ja Laura Nõlvak. Võtete ajal ei saanud kannatada mitte ükski inim- ega loomnäitleja.

Lisaks peakangelasi kehastavatele Mait Malmstenile, Henry "Genka" Kõrvitsale ja Ago Andersonile lõi filmis kaasa ka hulk tuntud tegijaid teatrist, televisioonist, raadiost ja internetist. Produtsent Kristian Taska kiidab filmi säravat kõrvalosatäitjate tiimi, kelle seas on laulja ja telestaar Tanja Mihhailova-Saar, telekoomik Kristel Aaslaid, muusik ja helilooja Stig Rästa, armastatud telesaatejuhid Anu Välba ja Kristjan Jõekalda, blogija Mariann "Mallukas" Treimann, raadio- ja teletegija Eeva Esse, multitalent Olav Osolin ning näitlejad Indrek Ojari, Ingrid Margus, Harriet Toompere, Anne Paluver, Külliki Saldre, Brita Soll, Merle Jääger, Mart Müürisepp, Franz Malmsten, Rita Kender jt.

Film jõuab Eesti kinodesse uue aasta 16. veebruarist.