Norra kuningliku pere liige süüdistab Kevin Spaceyt ahistamises

Norra kuninga Harald V endine väimees, kirjanik Ari Behn tunnistas raadiointervjuus, et näitleja Kevin Spacey on teda seksuaalselt ahistanud.

Behn ütles, et Spacey krabas tal jalgevahest kinni 2007. aastal toimunud Nobeli rahupreemia kontserdi järel, vahendas BBC.

"Ma olen lahke inimene, aga see oli veidi enamat, kui mu taluvuspiir lubas," rääkis Behn raadiointervjuus P4-le.

Norra printsessi Märtha Louisega eelmise aastani abielus olnud Behn lisas, et enne intsidenti jõudis ta näitlejaga jutustada. "Meil oli tore vestlus, ta istus täpselt minu kõrval. Pärast viit minutit kutsus ta mind sigaretile, pani oma käe laua alla ja krabas mind kubemest," kirjeldas Behn sündmusi. Kirjanik tõdes, et oli siis kümme aastat noorem, tumeda peaga ja täpselt Spacey maitse.

Spaceyt on seksuaalses ahistamises süüdistanud paljud mehed, mistõttu on temaga koostööst loobunud mitmed filmimaailma suurnimed. Spacey kirjutati välja Netflixi hittsarjast "Kaardimaja", mille viimase hooaja peategelase rolli võtab üle Robin Wright. Ridley Scott loobus Spaceyst uues filmis "All the Money in the World" asendades näitleja Christopher Plummeriga.

Spacey esindaja on kinnitanud, et näitleja saab oma käitumishäire tõttu ravi.