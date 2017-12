Minikaamera juhtkoera küljes: vaata, kuidas liigub pime Tallinna tänavatel

Churchill on labradori retriiver, kelle perenaiseks on nägemispuudega Julia Kabanova. "Ta tunnetab mind, kui mina olen natuke närvis, on kaks varianti, kas tema on ka ja teebki kehvemini tööd või vastupidi, ta üritab nii hoolikas olla," kirjeldas Kabanova oma väljakutset juhtkoeraga ETV saates "Ringvaade".

Tallinna tänavatööd ajavad nii Julia kui ka Churchilli tihti segadusse. Üheks väljakutseks on ka trammiga liikumine. "Kui tramm peatub keset teed, on ukse leidmine päris lõbus. Ma pean terve trammi läbi silitama, enne kui ma õige nupu üles leian," kirjeldas Julia.

Raskusi tekitavad ka valgusfoorid, mis ei tee häält. "Ta on selline tundlik koer, temaga tuleb tasapisi uusi asju võtta," rääkis Churchilli omanik.

Juhtkoerad suukorvi kandma ei pea, sest see segab nende tööd. "Kui sa teed päev otsa tööd, siis suukorv väsitab," selgitas naine. Julia tunnistas aga, et paljud inimesed vihastavad suukorvita koera nähes. "Nõuavad, et suukorv oleks peas või käratatakse, et kuhu te tulete," selgitas Julia.