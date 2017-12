Eesti Laulu võistlejad osalesid telemajas salapärasel salvestusel

Eelmises "Ringvaates" rääkis 10aastane leiutaja Kert Vahtre oma põnevamatest tehnikasaavutustest. Täna selgus aga, et poiss on üliandekas ka muusikas.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Peaprodutsent Mark Normet selgitas, et ettevõtmise tulemusel esinevad tänavused võistlejad inimeste kodudes. Seda, kuidas tehniline ime välja hakkab nägema, saab näha juba peagi. "On tõusev trend teha liitreaalsuse projekte," selgitas Normet.

