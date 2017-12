Heida pilk reklaamidele, mis olid nii sobimatud, et need keelati ära

25 aastat reklaaminduses töötanud Reinaas kinnitas, et talle meeldivad väga kingitud raamatud, kuid lisas, et Prisma reklaam polnud sobimatu. "Mina arvan, et see oli väga inimlik. Me kõik oleme saanud kohatuid kingitusi. Nii käpikud kui ka kootud sokid. Mina arvan, et reklaami puhul on hea, kui ta räägib elust," analüüsis Reinaas ja lisas, et tegelikult oli tegemist "okei" reklaamiga. "Reklaamitegijad on head tööd teinud," lisas Reinaas ETV saates "Ringvaade".

Läbi ajaloo on ära keelatud aga mitmeid reklaame, mis on heade tavadega vastuolus. Üheks sobimatumaks oli šokolaadibatooni Snickers reklaam Ameerikas, mille peategelaseks oli elevant, kes poest šokolaadi varastas. "See konkreetne reklaam sai nii palju avalikku tähelepanu seoses rassismisüüdistusega, et ettevõte Mars otsustas selle reklaami ära korjata telekanalist," kirjeldas Reinaas.

Eestis on olnud läbi ajaloo kaks reklaami, mis on ära keelatud - üks seksi ja teine usu tõttu. Üheks neist Smarti kõnekaardi reklaam, kus peategelaseks kaksikud sünnitanud Neitsi Maarja. Teiseks oli Värska reklaamkampaania, kus modell kandis liiga läbipaistvat särki.