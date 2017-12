Galerii: Poola Wisla jõe kaldale ilmus tõetruu kašelott

15 meetrit pikk kašelott ilmus Wisla jõe kaldale täna hommikul, et püüda möödujate tähelepanu. Kunstkašeloti suu on avatud ja silmad vaatavad taeva poole.

Captain Boomeri eestvedajad selgitasid, et elutruu kašelott tekitab inimestes segadust ja häirib neid. Tegemist on hiiglasliku metafooriga, mis viitab häiretele ökoloogilises süsteemis. "Inimesed tunnevad, et nende side loodusega on häiritud. Mäng fiktsiooni ja reaalsuse vahel tugevdab inimeste emotsiooni häiritusest," seisis Captain Boomeri kodulehel selgitus.