Uno Kaupmees: kolhoosi- ja pulmapeod rikkusid mu tervise

Uno Kaupmees sai muusikuna tuntuks 1976. aastal alustatud bändis Krõll. Kaupmees oli bändi solist kaheksa aastat ning mõistis siis, et muusikuelu hakkab tervisele, vahendas Vikerraadio saade "Stuudios on Sten Teppan".

"Ega seda diagnoositud ei ole, aga ma arvan, et nende kaheksa aastaga

isiklikult tunnen, et mina läksin hulluks. Niimoodi elada ei saa, et

hommikul oled raadios, pärast seda istud bussi peale, sõidad Valgamaale, tuled tagasi, jõuad kell viis Tallinna, kell kuus oled juba eetris, loed uudiseid,

õnnesoove ja kõike muud," meenutas Kaupmees tihedat ajagraafikut.

Kaupmees tõdes, et ilmselt jäi magamisaega lihtsalt natukene väheseks, mille tõttu hakkas ta lõpuks inimestest eemale hoidma. "Ma jõudsin nii kaugele, et kuigi diktor istub nelja seina vahel paksu ukse taga, ma tundsin, et ei kannata enam inimesi näha. Nad assotseerusid mulle mingi peoga või sellise värgiga ja ma lihtsalt kartsin inimesi. Oligi õige aeg ära lõpetada, läks nii," avaldas Kaupmees.

Kaupmees meenutas, et Krõlli tegutsemisaastatel olid kultuurimajad rahvast ja toitu paksult täis. "Võiks öelda, et söödeti ja joodeti liiga palju, aga meile see tegelikult meeldis, tagantjärele ei saa nuriseda," rääkis Kaupmees nüüd.

"Praegu on piinlik seda kõike meelde tuletada, sest sinna nahka see tervis läkski."

Samas tõdes ta, et igal peol jagati bändimeestele ka rohkelt viina, et pidu õige hoo sisse saaks. "Praegu on piinlik seda kõike meelde tuletada, sest sinna nahka see tervis läkski. Kui antakse, siis ka võetakse ja tol ajal ma ka suitsetasin, käisin külma kultuurimaja eesruumis suitsu tegemas," meenutas Kaupmees, tõdedes, et kolhoosipeod, pulmad ja kõik muud peod panid tema tervisele paraja põntsu.

Kuigi bändiga otsustati, et laval alkoholi ei tarvitata, ei jäänud viin joomata. "Põhimõtteliselt tegime me selle, mis peolauas tegemata jäi, bussis sõites," tunnistas Kaupmees.

1984. aastal otsustas Kaupmees, et muusikuelust aitab ning jätkas ainult diktoritööga. Muusikutööst loobumine tähendas mehe jaoks ka seda, et elu nautimist jäi vähemaks. "Kui ma jäin ainult raadiodiktori tööle,

pidin ma hakkama saama selle piskuga, mis tol ajal raadiodiktorile maksti. Kui

sa teadvustad endale, et nüüd on pidu läbi ja seda või teist enam ei söö või

joo, saab ka viletsa diktoripalgaga ära elada," avaldas Kaupmees.

Kaupmees lisas, et see oli valik, mille ta langetama pidi ning usub, et inimene suudab leppida ka kitsamate oludega. "Mul on sõprugi, kes räägivad, et peavad mängimas käima, sest muidu ei ela ära. Ma ütlen, et nad ei ole ju proovinudki, kuidas on elada väiksema sissetulekuga," lausus Kaupmees.

"Kui teadvustad endale, et nüüd on pidu läbi ja seda või teist enam ei söö või

joo, saab ka viletsa diktoripalgaga ära elada."

Muusikutööd hakkas Kaupmees tegema taas 2000. aastal. Ajale tagasi vaadates on Kaupmees rõõmus, et langetas just sellise otsuse. "Oleks ma üritanud kõik need 16 aastat ka laulda, siis vähemasti seda tööd ma poleks saanud teha enam kõrvalt," rääkis Kaupmees diktoriametist.