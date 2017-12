Vabaõhumuuseumi Jõuluküla räägib pikast jõuluajast

"Kaardimaja" ("House of Cards") viimase, kuuenda hooaja peakangelane on Claire Underwoodi kehastav Robin Wright.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Kipsi annab väga hästi taastada, siin on sõrmi tagasi ehitatud. Siin on muidugi vaja viimistlustööd teha, aga kips annab ennast ilusasti tagasi ehitada, kõik annab ära siluda ja ära toneerida. Tegelikut annab tast teha ilusa ja korraliku asja," selgitas Kanuti konservaator Jolana Laidma.

Kui tänapäeval ostetakse kõik kuuseehted poest, siis vanasti tehti neid ise. Neljapäeval valmisid Kanuti konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse meistrite käe all kullatud pähklid ja käbid ning muuseumi kogudes olevate mänguasjade koopiad. Samuti selgus tõsiasi, et vanu kipsist nukke on hoopis lihtsam taastada kui plastmassist tehtud lelusid.

Jõulusokk, jõuluvana ja näärivana on olnud igaüks tähtis tegelane omas ajas, kuid kõigi nende põhiülesanne on olnud rõõmu toomine. Millega vanasti paarinädalast jõuluaega sisustati ja mida inimesed toona oluliseks pidasid, sellest saab aimu järgmisel nädalavahetusel toimuvas Jõulukülas.

