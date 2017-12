Väike leiutaja Kert unistab suurest lavast

Eelmises "Ringvaates" rääkis 10aastane leiutaja Kert Vahtre oma põnevamatest tehnikasaavutustest. Täna selgus aga, et poiss on üliandekas ka muusikas.

Ehkki Kert pälvis oma kiibiga ukselugu eest õpilasleiutiste konkursil oma vanuseklassis esikoha, haub ta vaikselt plaani hoopis näitlejaks saamisest.

"Las see IT-valdkond jääb vabasse aega, seda võib kodus nokitseda," arvas ta ja lisas, et kuna talle on öeldud, et ta käitub laval väga vabalt, kavatseb ta hoopis teatrit õppima minna.

Kert on üliandekas muusikas ning käis juba lasteaias vanematele peale sooviga flööti õppida. Lisaks klaverile ta nüüd flööti õpibki. "Flööt on väga raske pill, mõni mõtleb, et tõstad suu peale, puhud ja kohe tulebki lugu välja, aga ei!"

Flööti harjutab Kert iga päev. Lisaks tegeleb ta heliloominguga.

"Ka selle tee leidis ta ise, ütles kindlalt, et tema tahab nüüd flööti mängida," tunnistas ema, kellel ei jäänud üle muud, kui poja soovidele vastu tulla ning ta muusikakooli eelkooli panna.