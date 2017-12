Soomlanna: eestlased vedasid meid armastuse tormi sisse

Soome sajas juubel sai läbi ning Soome Instituudi programmijuht Anna Laine tunnistas, et tema jaoks olid pidustused Eestis vaat et uhkemadki.

"Mul on selle aasta jooksul olnud tunne, et oleme sattunud armastuse tormi sisse!" vaimustus Laine saates "Ringvaade". "Kui ma vaatasin Soome pidustusi, siis seal seisid ikka tõsiste nägudega inimesed. Eestis laulsid valitsus ja laululapsed nii ilusti Soome hümni, käisime ürituselt üritusele, kus kõlasid kõik meie laulud," kirjeldas ta.

Anna Laine rääkis ka, et Soome presidendipaarile on juubeliaasta olnud edukas ja tähtis - perre on oodata lisa ning soomlased armastavad oma juhti nii, et tal valimistel põrumist karta pole. "Ta annab soomlastele vajaliku tunde, et tõsise näoga peremees vaatab meie üle," arvas ta.

Lisaks vaadati koos saatejuhtidega üle presidendi vastuvõtu olulisemad persoonid ja kostüümid.