Võimalus kohtuda iidoliga: Raadio 2 korraldab laupäeval bändisärgilaada

"Kaardimaja" ("House of Cards") viimase, kuuenda hooaja peakangelane on Claire Underwoodi kehastav Robin Wright.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Bändisärgilaat on talvine kaja Raadio 2 bändisärgipäevale ja võimalus järgmise aasta ootuses end vajaminevaga varustada. Lisaks eespool mainitud artistidele on kohal ka Elephants From Neptune, Kosmikud, I Wear* Experiment, Sibyl Vane, Lexsoul Dancemachine, Ans. Andur, Svjata Vatra, Dead Furies, Frankie Animal, Puberteet, Rock Beats Paper ja Kaschelot.

Lisaks bändisärgikultuuri edendamisele on ürituse eesmärk anda pühade eel panus mõttetu tarbimise vähendamisse. Kõik jõulukingid, mis laadalt soetatakse, on praktilise väärtusega, kultuuriliselt kandvad ning toetavad head muusikat ja selle loojaid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel