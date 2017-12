Donald Trumpi susisev kõnemaneer pakkus naljahammastele jutuainet

Videoklipp pani sotsiaalmeedia kihama teemasildi #DentureDonald (hambaproteeside Donald) all, tekitades arutelu, kas USA presidendil on hambaproteesid, vahendas Huffington Post.

"See on väga põnev. Trumpi proteesid püüavad kõne lõpus tema suust põgeneda," täheldas kasutaja Melania's Sausages Twitteris.

????????Sooo this is interesting. Trump’s dentures are trying to escape his mouth as this speech is ending. Join the club dentures! Unbelievable. pic.twitter.com/QqYv7whxDF — Melania's Sausages (@KeepMyPowerOrg) December 6, 2017

Arutelu muutus nii tuliseks, et olukorda pidi kommenteerima ka Valge Maja esindaja Raj Shah. "Tema kurk oli kähe, seal polnud midagi rohkemat," lausus Shah Los Angeles Timesile. Shah lisas, et olukorras pole midagi, millest uudist teha.

Hoolimata Valge Maja kommentaarist kogus Trumpi veider kõne rohkelt tähelepanu just pärast telesaadet "Daily Show". "Selles pole midagi piinlikku, kui inimesel on proteesid. Kui Donald Trumpil on proteesid, on see piinlik, sest see mees on tõeliselt edev," naljatas saatejuht Trevor Noah.

Noah küsis, et mis saaks, kui kõik hakkaksid kasutama sotsiaalmeedias teemasilti #DentureDonald. "Ärge tehke seda. Ta on väga tundlik," võttis Noah teema kokku.

Trump announces that the U.S. will recognize Jerusalem as Israel’s capital and all hell breaks loose between his tongue and teeth. #DentureDonald

Full episode: https://t.co/DJZoI9j8Yo pic.twitter.com/nCciSWuJJ1 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 7, 2017

Paljud inimesed võtsid üleskutsest aga vedu: