Otseülekanne reedel kell 18.00: Liis Lemsalu esitleb värsket plaati

"Kaardimaja" ("House of Cards") viimase, kuuenda hooaja peakangelane on Claire Underwoodi kehastav Robin Wright.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Tea, et see on tükike minust ja iga lugu avab uue peatüki," võttis Liis ise albumi kokku. ERR Menu teeb albumi esitlusest reedel otseülekande, algusega kell 18.00.

Albumil on segu juba tuntumatest paladest ning ka täiesti uut avastamisrõõmu. Plaadilt leiab eelmisel aastal Eestis enim mängitud hittloo "Sinu ees" ja Eesti Laulu finaalloo "Keep Running" nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid.

