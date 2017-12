"Troonide mängu" viimane hooaeg lükkub 2019. aastasse

Sansa Starki osatäitja Sophie Turner vastas Variety küsimuse peale, kas ta on järgmisel aastal linastuva hooaja eel ärevil, et "Troonide mäng" ei jõua avalikkuseni enne 2019. aastat, vahendas Independent.

"Me alustasime oktoobris, olles seega jõudnud filmida umbes kümnendiku materjalist. Meil on veel kuus või seitse kuud ees," avaldas Turner. Võtteperiood kestab kevade lõpu või suve alguseni, pärast seda algab järelproduktsioon, millega saadakse valmis 2019. aasta alguseks.

"Kui me oma viimase hooaja käsikirju lugesime, oli see väga-väga emotsionaalne. Esimest korda "Troonide mängu" ajaloos olid kõik kohal. Isegi kõik ameeriklased tahtsid kohale tulla. Praktiliselt iga näitleja oli kohal," avaldas Turner. Ta lisas, et meeskonnale on kohale jõudnud, et lõpp on lähedal. "Me veedame rohkem aega ühiselt, käime koos söömas, et olla koos," rääkis Turner.

"Troonide mäng" on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal pälvis sari teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

"Troonide mängu" seitsmes hooaeg linastus sel suvel, jättes mitmed otsad lahtiseks. Viimasel hooajal jõuab eetrisse kõigest kuus osa.