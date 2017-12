2018. aasta Eurovisiooni lavadisain tehti avalikuks

2018. aasta eurolava on inspireeritud laeva kerest ning peegeldab Portugali ajalugu ja kultuuri, vahendas Eurovision tv.

Lava disainis Florian Wieder, kes on ka varasemate eurolavade autor olnud. Viimati 2017. aastal Kiievis. "Portugali rikas ajalugu mereriigina peegeldab ilma piirideta neid väärtusi, mis teevad Eurovisiooni täna nii unikaalseks," rääkis Wieder. Ta lisas, et lavale on inspiratsiooni andnud meremehed, kes seilasid julgelt mööda maailma ning omandasid enneolematud navigeerimisoskused.

Wieder lisas, et 2018. aasta Eurovisioon viib paljudesse Euroopa riikidesse kultuurirännakule. "Portugal seisab selle eest, et tuua kokku riigid ja nende kultuurid. 2018. aastal ühendab Portugal Euroopa muusika. Selle lavaga saab Portugal olema navigaator ja kompass," põhjendas lava disaini autor.

Järgmise aasta Eurovisiooni peaprodutsendi asetäitja Paulo Resende ütles, et võistluse kontseptsioon on olla modernne, elegantne ja unikaalne. "Lava peaks tugevalt seisma eraldi, et tagada erinevus eelmiste aastate võistlustega," selgitas ta.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis.