ERR Menu soovitab nädalavahetuseks värsket Eesti filmi ja jõuluturge

1. Kinodesse jõuab värske Eesti mängufilm "Mehetapja/Süütu/Vari". Sulev Keeduse uus film koosneb kolmest novellist. Eri ajastutel toimuvates lugudes kehastab Rea Lest kolme peaosalist.



"Mehetapja" on motiiv rahvaluulest, mida tuntakse nii Skandinaavia kui ka Eesti pärimustekstides ja regilaulus. Filmi peategelane Maara on noor pruut, kes viiakse uude peresse. Pulmapäeva varahommikul algavad sündmused kulgevad läbi sajandivanuste kommete ja rituaalide, kuigi kõik ei lähe plaanipäraselt.



"Süütu" tegevus toimub 1949. aasta kevadel. Noor Elina on viimase sõja eest Ingerimaalt Eestisse küüditatud. Edasiküüditamise hirmus peab ta sõlmima eestlase Heinoga fiktiivse abielu ja kolima Heino onu korteri verandale, kus noortel on kummalgi eraldi nurk ja magamisase. Olukord muutub ohtlikuks, kui "organid" saavad aimu abielu fiktiivsusest.



"Vari" leiab aset tänapäeval, mil piir päriselu ja fantaasia vahel on hajumas. Peategelane Luna Lee on otsustanud põgeneda kodust, kuid tegelikult on see pagemine iseenda ja ümbritseva tühjuse eest. Teel satub ta töötu näitleja ja tema naise karile jooksnud suhte tunnistajaks, kohtub pastor Teofilosega ning vaatab rannas päikesevarjutust ümbritsetuna eelmistest lugudest tuttavatest tegelastest.

Osatäitjad: Rea Lest, Jörgen Liik, Üllar Saaremäe, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Ain Lutsepp, Juhan Ulfsak,Jan Uuspõld, Indrek Taalmaa, Sergo Vares, Tambet Tuisk, Toomas Suuman, Priit Pedajas

2. Jõulud saabuvad sel aastal tavapärasest varem ja "Visa hinge" kangelane John McClane kutsub igal detsembri kolmapäeval Coca Cola Plazasse.



New Yorgi politseinik John McClane (Bruce Willis) saabub jõululaupäeval Los Angelesse, et leida lepitust oma võõraks jäänud abikaasa Hollyga. Viibides naise töökohas Nakatomi Plaza pilvelõhkujas toimuval jõulupeo käigus avastab John, et grupp hambuni relvastatud terroriste eesotsas karismaatilise Hans Gruberiga (Alan Rickman) tungivad hoonesse ja võtavad kõik, kaasaarvatud Johni naise, pantvangi. Nad ähvardavad inimesed hukata, kui nende nõudmisi ei täideta. John on ainus, kellel õnnestub nende küüsist pääseda. Nüüd peab üks mees rakendama oma nutikust ja väheseid ressursse, et terroristide plaanid peatada enne kui on hilja.



Kinoklassika sündmustesarja raames näitamisele tulevad filmid on kõik digitaalselt taastatud. Film linastub inglise keeles ilma subtiitriteta.

3. Aeg valmistuda jõuludeks. Eesti kunstiakadeemia traditsiooniline jõululaat toimub sel pühapäeval, 10. detsembril Balti Jaama ootepaviljonis. Müüki tulevad kunstiakadeemia vilistlaste ning praeguste tudengite kunstiteosed nii maali-, keraamika-, naha-, tekstiili-, klaasi- ja veel mitmetest valdkondadest.

Eesti tarbekunsti jõulumüük toimub rahvusraamatukogu peanäitusesaalis ja fuajees reedel ja laupäeval, 8. ja 9. detsembril kella 11-19. Oma loomingut pakuvad ehte-, tekstiili-, naha- ja klaasikunstnikud, keraamikud ja graafikud.

Draamateatri Jõulusahver leiab juba kuuendat korda aset 11. detsembril. Eest leiab hubase heategevuskohviku, veetleva interjööri, südamega kauplejad ja põneva õnneloosi. Kohviku ja õnneloositulu suunatakse heategevusse.

13. detsembril saab telemajas külastada ERRi jõuluturgu, kus kauplemas nii rahvusringhäälingu töötajad kui ka külalised väljastpoolt.