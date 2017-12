Retrofestival toob suvel Tallinna No Mercy, La Bouche'i, Nana ja Loona

Tallinna lauluväljakul toimuv retrofestival We Love The 90s 2018 täiendas esinejaterida. "Where Do You Go" latiinostaarid No Mercy, "Lonely" hiti esitja Nana, "Bailando" staar Loona ja "Be My Lover" laulja La Bouche lisavad retropeole 1990ndate ja millenniumi-aurat.

Juba eelnevalt on 2018 aasta festivalile välja kuulutatud oma ajastu staarid: KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven ja 2 Brothers on the 4th Floor.

No Mercy noormehed, kes 1990-datel ajasid sassi vasti iga neiu pea, on nüüd tulemas Tallinna. Bänd saavutas tuntuse 1995. aastal oma esiksingliga "Missing". Nende järgmised hitid "When I die", "Please Dont Go" ja eriti "Where Do You Go" on 1990ndate aastate popmuusika kuldhitid.

Saksa 1990ndate superstaar Nana sai tuntuks oma maailmahitiga "Lonely", mis jõudis edetabelitetippu nii siin kui ka sealpool suurt lompi. Samuti on artistil mitmeid teisi räpisugemetega poplugusid nagu "Dreams" "Let It Rain" jt.

Latiinolikku peomuusikat toob lauluväljakule suurhiti "Bailando", "Parapapapapa" piltilus staarlaulja Loona.

"Sweet Dreams" ja "Be My Lover" on tuntud maailmahitid 1990ndate suurnimelt La Bouche, kes on endiselt eriti heas vormis ja väga oodatud külaline retrofestivalide üle maailma.