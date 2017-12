Metsatöll lõpetas erimeelsuste tõttu koostöö Marko Atsoga

"Kaardimaja" ("House of Cards") viimase, kuuenda hooaja peakangelane on Claire Underwoodi kehastav Robin Wright.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Oleme lõpetanud koostöö meie pikaajalise löökriistamängija Marko Atsoga. Täname Markot meiega koosviibitud aja eest, soovime talle palju edu tulevases elus ning projektides. Lahkumine oli paratamatu, aasta-aastalt saime üha enam aru, et tahame jagada oma lava ning muusikat sarnaste väärushinnangutega pillimängijatega, erimeelsused loomingus ja meeskonnas viivad vastasel korral karja lõpuks ikka rappa," põhjendas bänd Facebookis.

