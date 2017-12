Galerii: Jõulusõimede näitus Tallinnas avati piduliku rongkäiguga

Lisaks koolides ja kogudustes valmistatud sõimedele saab näha uut uhket lossikujulist Krakowi jõulusõime ja Eesti jõulusõimemeistrite kätetööd.

Jõulusõimed on välja pandud Vene, Munga ja Apteegi, samuti Kuninga, Niguliste ja Viru tänava kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade ning õpetajate maja akendele, kokku võtab väljapanek enda alla ligi 40 akent. Tallinna kommunaalamet ja Kadrioru park on lisanud tänavatele pidulikkust kuuskede ja valgusinstallatsioonidega, Vene tänava algust ehib ka väravakroon, mis annab märku tänaval toimuvast.

Näituse eestvedaja Kati Käpp ütles, et näitusel on mitu olulist tahku. "Enamik sõimi on valminud koolides õpilaste kätetööna ja nii andis meisterdamise protsess ühelt poolt võimaluse kiires igapäevaelus korraks peatuda ja rääkida lastele jõulude tõelisest tähendusest. Teisalt on kaunilt kujundatud ja valgustatud vaateakendega jõulusõimede tänav omamoodi alternatiiv kaubanduslikele jõuludele, sest toob esile nende pühade tegeliku sõnumi," lisas Käpp.

Jõulusõimede tänava avamine toimus piduliku protsessioonina, mis liikus piiskop Philippe Jourdani ja Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göranssoni juhtimisel Niguliste kiriku juurest Vene tänavale Vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumimajja.

Näitus jääb avatuks 2018. aasta jaanuari lõpuni.