Müüjaid pahandavad enim saiakesed ja sukkpüksid

"Ringvaatel" külas olnud nobenäpp-müüjad tunnistasid, et samasse paberkotti pakitud erinevat sorti saiakesed ja kahe triipkoodiga sukkpüksid on kassiiride jaoks paras peavalu. Õie Samma märkis, et müüjast poleks kuigi ilus oma käega saiakesi uuesti kotist välja võtma hakata. "Üldjuhul me ikka usaldame kliente," lausus ta.

Heas kirjas pole kassiiride silmis ka porru, sest see ei taha kaalule ära mahtuda. Sukkpükstel on sageli aga küljes kaks triipkoodi, millist lugeda kassiirid küll oskavad, kuid iseteeninduskassades vajavad kliendid nende puhul alailma abi. Häirivad ka kassas telefoniga rääkivad ostjad, kelle järele teised ootama peavad.

Müüjannad raske töö üle ei kurtnud ning leidsid, et klientuur on aastatega pigem sõbralikumaks muutunud. "Püsikliendid tervitavad ka linna vahel vastu juhtudes, see annab sooja tunde," leidis Samma.

Kassiirid pälvisid ettevõttelt hea töö eest auhinnaks reisiraha.