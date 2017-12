Instagrami staarjänesed saavad sadu fännikirju

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Jänkude perenaine, eestlanna Keiti Mehevits tunnistas "Ringvaatele", et ei mõista hästi isegi, kuidas loomad nii populaarseks said. "Saan iga päev fännikirju ja postkaarte," oli ta hämmingus. Jänestele saadetakse teinekord ka maiustusi ning nad osalenud paaris reklaamis, kuid üldiselt peab perenaine reklaamitööd neile liiga stressirikkaks. "Raha pärast ma seda ei tee," kinnitas ta.

