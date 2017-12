Väike leiutaja minestas, kui tunnustusest kuulis

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Kui Kert kuulis, et tema töö on 980 idee hulgast parimate noorte leiutajate omade sekka valitud, minestas ta koolis ära. "Ju ma siis minestasin jah, ega ma eriti aru midagi ei saanud."

Ema Ülle sõnul on poisil peas leiutised juba valmis, jooniseid ta nende valmimiseks ei vaja. "Kõik, mis ta valmis on mõelnud, õnnestub väga hästi, vahel ei jõua minu mõte üldse järele sellele, millest ta räägib," rääkis ta.

Kert tunnistas, et kiibiga ukselukk sündis, kuna keegi ei hoolinud algselt tema toauksele riputatud sildist "sisenemine keelatud". Nii asus ta netist juppe tellima, koode kirjutama, neid üles laadima ja programmeerima. "Vahel isa mind aitab, aga asjadest, mis on loogilised, saan ma ise aru," kinnitas ta. Kokku võttis kiibiga luku loomine aega kaks kuud, leiutamise käigus tuli ette ka tagasilööke. "Palju asju kärssas läbi ja pidin jälle uued telllima," tunnistas Kert.

