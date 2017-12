Time valis aasta inimeseks naised, kes ahistamise vastu astusid

Väljaande peatoimetaja Edward Felsenthal selgitas, et ahistamisvastane liikumine #MeToo oli üks kiiremini arenenud sotsiaalne muutus, mida aastakümnete jooksul nähtud. "See sai alguse julgete naiste ja mõne mehe abil, kes tulid välja oma looga ahistamisest ja seksuaalsest ärakasutamisest," selgitas Felsenthal pärast otsuse avalikustamist.

Aasta inimeseks nimetatud naiste hulgas on ka Tarana Burke, kes mõtles "Me Too" lööklause välja aastate eest. Liikumise üheks eestvedajaks on näitleja Alyssa Milano. "Ma olen öelnud juba algusest, et see ei ole kõigest hetk, vaid liikumine. Ma usun, et töö alles algab. Teemasilt on kõigest avaldus, aga nüüd me oleme valmis, et tõesti enda eest seista ja tööga alustada," laususid naised.

Milano loodab, et liikumine aitab naistel paremini tööd leida ning valmistab lapsi tulevikuks ette. "Need on teemad, mille peame käsile võtma. Naistena peame me üksteist toetama, koos tegutsema ja saame siis öelda, et oleme enda poolt kõik teinud," ütles näitleja.

Ajakirja kaanepildil olid välja toodud naised, kes on viimase aasta jooksul oma õiguste eest seisnud ja rääkinud ahistamisest töökohal. Teiste seas näitleja Ashley Judd, endine Uberi töötaja Susan Fowler, laulja Taylor Swift ja maasikakorjaja Isabel Pascual. "See pilt, mis kaanel on, kujutab naisi, kellega me rääkisime - haiglatöötaja, kes tundis, et ei saa oma looga välja tulla nii, et ei ohustaks oma toimetulekut," ütles Felsenthal.

Time'i tiitel antakse inimesele, kelle mõju hinnatakse sellel aastal kõige suuremaks, olgu see heas või halvas mõttes.

Eelmisel aastal juhtis Time'i aasta inimese tabelit USA president Donald Trump, kes jäi sel korral teisele kohale. Trump teatas möödunud nädalal, et ajakiri palus temalt seoses võimaliku aasta inimese tiitli saamisega intervjuud ja pildistamist, kuid ta loobus sellest. Ajakirja väitel ei olnud see aga päris nii. "President eksib selles osas, kuidas me aasta inimest valime. Time ei kommenteeri oma valikut kuni avaldamiseni, mis toimub 6. detsembril," teatas väljaanne.