Ott Lepland: tunnustus on iga loomingulise inimese jaoks oluline

Ott Lepland ütles, et Eesti muusikaauhindade gala on üks väheseid sündmusi, kus muusikuid tehtud töö eest tunnustatakse. "Usun, et see on iga loomingulise inimese jaoks väga oluline. Hea on seal näha ka vanu tuttavaid ja mõtteid vahetada, eks seal on saanud alguse idee nii mõnekski uueks projektiks," tõdes ta.

Eesti Muusikaauhinnad 2017 galal pälvis Voorand aasta naisartisti ja aasta jazzalbumi tiitli ning Lepland on aasta meesartistiks tunnistatud suisa kahel aastal järjest, 2012 ja 2013.

Kadri Voorand lisas, et kindlasti on tähtis vaadata publikule otsa ja neid lihtsalt silmast silma tänada. "Ja publikul on tähtis olla kohal, et mõlemapoolne suhtlus aset leiaks, et saaks kuulajatele garderoobis või kõrvaltoolil lihtsalt otsa vaadata ning lähedalt üksteisele naeratada ja tere ütelda," ütles Voorand.

Tänavune Eesti muusikaauhindade gala tuleb suurem kui kunagi varem. Saku Suurhalli püstitatakse kolm erinevat lava, spetsiaalselt selleks õhtuks loodud erinumbritega esineb paarkümmend populaarset artisti nii popi, roki kui ka folgi valdkonnast, nende seas ka läbi aegade legendaarseimad muusikud. Eesti Muusikaauhinnad 2018 gala toimub Saku Suurhallis 25. jaanuaril