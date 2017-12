Mika Keränen loobus raamatuskandaali tõttu Prismast: olgugi, et see on Soome pood

"Minge ostke kõik endale jälle üks raamat ja ärge ostke seda niisugusest poest, mis raamatutesse ei suhtu hästi. See solvas mind väga, mina konkreetses poes enam ei kavatse käia, kuigi see oli mu kodupood Tartus. Nemad jäid ühest kliendist ilma. Olgugi, et tegu on Soome poega," rääkis Keränen "Vikerhommikus".

Keräneni sõnul loevad Eesti lapsed väga tublisti ning neid ei tohi alahinnata. "Eesti lapsed loevad nii, et ei suuda seda imestadagi. Minul ei ole seda probleemi, kui ma koolidesse lähen, pole kunagi olnudki, et nad ei teaks mind, Ilmar Tomuskit, Andrus Kivirähki, Piret Rauda, keda iganes noortest kirjanikest. Ei tohi alahinnata Eesti lapsi. Kui isa ja ema on rumalad, ei loe ja istuvad arvutis, on lodevad, see ei tähena seda, et nende lastel ei oleks mõtteid. Noored ei ole hukas, aga ma tõsiselt kahtlen täiskasvanute osas," oli Keränen aus.

Keräneni viimane raamat kannab pealkirja "Fantoomrattur". Raamatu tegevus toimub Tartus, kui ühel sügisõhtul varastatakse Mari ema käekott ja tuleb välja, et süüdi on osav varas, kes kihutab linnas ringi jalgrattaga. Mari kutsub kokku salaselts Rampsu ning uus seiklus algab.

"Eks ma vaikselt mõtlen järgmise raamatu peale, aga nüüd tuleb raiuda "Fantoomratturit"," rääkis kirjanik järgmistest plaanidest.