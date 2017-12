Naistelehe peatoimetaja Manona Paris paneb ameti maha

Paris teatas ajakirja Naisteleht värskes numbris, et on otsustanud astuda raske sammu. "Astuda mõneks ajaks tagasi oma avalikest rollidest, sealhulgas Naistelehe peatoimetaja rollist, ja usaldada end saatuse hooleks," avaldas Paris.

Paris selgitas, et on saanud sel sügisel kaks tõsist väga isiklikku hoiatust maailmakõiksuselt, et pole võimalik küünalt mitmest otsast põletada. "See on omamoodi areng, et töönarkomaan tunnistab endale, lõpuks ometi, et ta pole enam titaanist valatud supertüdruk," lisas Paris.