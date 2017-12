Asi ametlik: "Visa hing" ei ole jõulufilm

Inimesed on oma arvamuse öelnud ning tunnistanud, et "Visa hing" ei kuulu jõulufilmide kategooriasse, vahendas Independent.

Kuigi 1988. aastal alguse saanud filmisaaga on üle maailma eetris just jõuluperioodil, ei arva televaatajad, et film peaks seetõttu kuuluma jõulufilmide kategooriasse.

Filmi esimene osa räägib New Yorgi politseinikust John McClane'ist (Bruce Willis), kelle naine tahab Los Angeleses asuvas korporatsioonis karjääri teha. Ootamatult võtavad Euroopa päritolu terroristid enda kontrolli alla pilvelõhkuja, kus asub ka McClane. Pantvangide ainsaks pääsemise lootuseks jääb kurjamite eest varjunud peategelane. Filmi lähim seos jõuludega on, et tegevus on ajastatud jõuluaega. Hoolimata sellest on "Visa hing" valitud korduvalt erinevate meediaväljaannete poolt parimaks jõulufilmiks läbi aegade.

YouGov küsitlus tõi aga lõpuks vastuse, kas "Visa hinge" saab ametlikult nimetada jõulufilmiks. Inimestelt küsiti, kas filmid, mis linastuvad jõulude ajal, aga ei räägi jõuludest, on jõulufilmid. 31 protsenti vastanutest usuvad, et need on jõulufilmid. 50 protsenti inimestest ei pea taolisi filme jõulufilmideks ja 19 protsendil puudub arvamus. Küsitluses osales üle 5000 inimese.

Die Hard is NOT a Christmas movie - 50% of Brits say a movie that takes place at Christmas but is not about Christmas is not a Christmas movie (only 31% think it is) https://t.co/dR7mBbq3vr pic.twitter.com/2HIKys4EYk — YouGov (@YouGov) December 4, 2017

"Visa hinge" stsenaariumi aluseks on Roderick Thorpi romaan "Nothing Lasts Forever". Peaosas mängib Bruce Willis, tema kõrval on näidelnud ka Bonnie Bedelia, Alan Rickman ja William Atherton.

Praeguse seisuga on filmil viis osa, viimane neist linastus 2013. aastal. Filmi järgmine osa "Die Hard: Year One" jõuab kinodesse aga ilmselt juba 2018. aastal, peaosas taas Bruce Willis.