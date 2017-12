Stig Rästa: kõik, kes laulda ja pilli mängida oskavad, lähevad tuurile

19. detsembril algab Stig Rästa ja Elina Borni jõulutuur, mõlema jaoks on see esmakordne kogemus. "Ringvaates" rääkisid nad lähemalt, mida kontsertidel kuulda saab.

"Kindlasti on meil mõned laulud, mida teised ei tee, näiteks "Goodbye to Yesterday" teeme ära," sõnas Stig Rästa, millele lisas Elina Born, et nende repertuaaris on ka rohkem eestikeelseid laule. "Kui me muidu koos kontsertidel käime, siis esitame pigem ingliskeelseid lugusid, aga sel korral otsustasime teistmoodi."

"Kui lähed jõulutuurile, siis peab olema kavas ka mingi hulk jõululaule, ei saa minna ja teha ainult enda pophitte," ütles Rästa ja nentis, et nad peavad otsima jõululaule ja proovi tegema.

Stig Rästa kinnitas, et läks Eesti Laulule seetõttu, et midagi muud pole Eestis muusikuna teha. "Eesti Laul on üks väljund, kus saad oma tööd natukene näidata ja mängida lasta, lisaks oli mul vahepeal päris mõnus paus, kui laps sündis ja olin kodus."

"Ringvaates" esitas Elina Born ja Stig Rästa koos loo "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas"