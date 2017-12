Selgusid Eesti kaunimad kodud ja aiad

"Igal aastal on umbes sadakond osalejat, kelle seast valitakse eraldi kodu ja aia kategoorias finalistid ning nende seast omakorda võitjead," ütles Praks ja nentis, et ilusaid kodusid ja aedu on Eestis kindlasti rohkem, aga nad lihtsalt ei jõuaks suuremast hulgast valikut teha.

Aasta kodu 2017

Lee ja Mehis Paju

"Aasta kodu on sel aastal pisikene korter, umbes 45-ruutmeetrine, mis asub Rakveres tsaariaegses kivimajas, " tõi ta välja, lisades, et korteris elab noor perekond koos oma tütre ja koeraga. "See kodu oli võluvalt lihtne ja pretensioonitu, ning kõik probleemsed kohad, mis ühe kodu sisustamisel võivad ette tulla, olid väga elegantselt lahendatud."

Aasta aed 2017

Ulvi ja Lembit Saar

"Aasta aia preemia läks Raplamaale, see aed võlus žüriid sellega, et seal oli hästi palju erinevaid aiaruume, mis kõik olid eraldi aiad, aga ometi kõik kokku moodustas terviku," sõnas ta ja nentis, et ilmselt inimestele ikkagi meeldib aedu pidada. "Need aiad on tõesti lummavad ja väga uhked."

Aia eripreemia 2017

Piret ja Väino Rast

"Aed asub Kloostrimetsas ning on võluv sellepoolest, et on väga modernne, stiilne ning maitsekas, sobides kokku ümbritseva keskkonna ning maja arhitektuuriga," selgitas Kodu & Aed peatoimetaja.

Loomasõbralik aed 2017

Siiri-Maie Suija perega

"See on põlvest põlve peetud aeg Valgamaal, mida Siiri-Maie oma tütardega koos peab ning mida tema ema ja vanaema on pidanud," ütles Praks. "Ikka on seal uuendused, istutatakse lilli ja peetakse hanesid."

Põhjamaine kodu 2017

Anneli Haljaste

"Tegemist on suvekoduga Pärnus, see oli väga ilusti renoveeritud, kui inimene selle korteri omandas, siis seal olid plastaknad ette pandud, aga inimene oli võtnud ette ja pannud uuesti ette sarnased puitaknad," mainis ta.

Parim värviidee 2017

Elina Kasesalu

"Ilmselt on ka aru saada, et selle kodu omanik on kunstiharidusega ning see on kodu on ka kunstiteos, inimene on nautinud iga nurka ja vaadet, mida ta on kujundanud hoole ja armastusega," selgitas Praks.